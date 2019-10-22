Va Conalep a Nacional de Robótica

FRONTERA., COAH.-Tres alumnos del Conalep Frontera obtuvieron su pase al Concurso Nacional de Robótica impulsado por Wer Robotics México, el cual se llevó a cabo en San Nicolás de los Garza Nuevo León y teniendo como contendientes a estudiantes de las preparatorias, Tec de Monterrey, UVM, UDEM, Cobac, Conalep y Cecytec entre muchas otras, logrando posicionarse entre los primeros diez.

El Director de la institución José Cerda de la Fuente dijo que es un orgullo que los jóvenes estudiantes hayan pasado con gran éxito a la siguiente ronda que se llevará a cabo el 9 de noviembre y en la cual presentarán un robot.

Con orgullo el director del plantel José Cerda dijo que seguirán apoyando a estos estudiantes para que participen en el concurso nacional.

Dijo que fue el Director General de Conalep Alfio Vega de la Peña quien tuvo a bien escribir por tercer año consecutivo a los alumnos de excelencia para que representaran al plantel, siendo en esta ocasión los estudiantes Jordi Alejandro Treviño, Emmanuel Valadés y Ángel Eduardo Picazo los encargados de llevar la práctica y los conocimientos de la escuela a esta competencia nacional de la que aseguran tendrá una excelente participación.

Los jóvenes se mostraron complacidos con el resultado obtenido en la etapa regional con el prototipo de robot que presentaron, el cual logró realizar movimientos, giros e incluso tomar artículos gracias al sistema técnico creado por ellos mismos, toda vez que el diseño, la programación, los circuitos eléctricos y los motores fueron realizados en su totalidad en su laboratorio.

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“Estamos muy orgullosos de estos muchachos que actualmente cursan la carrera de mecatrónica por el excelente resultado que obtuvieron en esta competencia, cada uno de ellos realizaron la construcción del robot e incluso fueron parte de las pruebas anteriores al concurso, lo cual los llevó a posesionarse entre los mejores”.

Cabe mencionar que los tres estudiantes tienen promedio de excelencia, por lo que la institución seguirá impulsándolos a ser parte de este tipo de competencias para aumentar su conocimiento y al mismo tiempo mostrará a otras instituciones lo que puede hacerse en las instalaciones del plantel.

Este es el proyecto presentado por los estudiantes del Conalep Frontera.