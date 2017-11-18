Va Pronnif por niños faltistas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Alrededor de nueve casos de jóvenes de la Secundaria Andrés S. Viesca no acuden a clase de manera regular, por lo que la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) intervendrá para darle solución a este problema.La Delegada Claudia Zúñiga Ríos dijo que recibieron el reporte de que estos niños no quieren acudir a clase, por lo que es necesario ver los motivos que los llevó a tomar esta decisión.Uno de los motivos pudiera ser que los padres trabajan y confían en que sus hijos acudan a la escuela pero no lo hacen, ante eso es necesario tomar medidas pertinentes.La delegada comentó que el problema se presenta en los tres grados de estudio, por lo que los padres de familia están incurriendo en omisión de cuidados, sin embargo pudiera ser que la conducta del joven tenga mucho que ver al negarse a asistir a clase siendo apoyados por sus padres“Hay padres de familia que apoyan la decisión de sus hijos de no acudir a clase, por lo que una vez que se habla con ellos se busca apoyo sicológico a fin de que les ayude con una buena orientación”, dijo.Agregó que otro pretexto es el económico, pero este se ha solucionado en muchas ocasiones ya que hasta los maestros apoyan con el transporte con tal de que no falten.Se agotan todos los recursos, incluso se les busca familia de apoyo cuando los padres no los pueden atender y cuidar, con tal de que no pierdan sus estudios.

Hay padres de familia que apoyan la decisión de sus hijos de no acudir a clase, por lo que una vez que se habla con ellos se busca apoyo sicológico a fin de que les ayude con una buena orientación”