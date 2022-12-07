Vacuna FerroArte a sus trabajadores

FRONTERA COAH-. La Secretaría de Salud a través de departamento de Fomento Económico continúa con la aplicación de la vacuna contra la influenza, en esta ocasión tocó el turno de los trabajadores de la empresa FerroArte quienes tuvieron muy buena aceptación y se aplicaron la dosis.

María Isabel Pecina Riojas del departamento de Recursos Humanos, dijo que sin duda esta atención que fue posible gracias a las gestiones de la presidencia municipal a través del director de Fomento Económico, Víctor Javier Martínez y Kenia Méndez.

1 / 2 Se programará una segunda aplicación para los trabajadores que andaban de segunda. 2 / 2 Vacunan a trabajadores de FerroArte. ❮❯

En la primera parte de esta vacunación fueron 60 personas las que recibieron la dosis contra la influenza, pero son más de 100 personas las que en próximos días la recibirán, esa vez no fue posible debido a que se tiene un turno de segunda y no se vacunaron pero se reprogramará una segunda aplicación.

“Fue muy favorable y muy rápido desde un día antes se avisó a los trabajadores para que estuvieran dispuestos, hubo algunas personas que tenían gripa y que prefirieron esperar para aplicarse la vacuna, se les tomó el eso, medida y se hizo la vacunación”, comentó Isabel Pecina.

Dijo que es una actividad muy favorable porque así los trabajadores no tendrán que salir de horario labor por motivos de salud y la probabilidad de que se ausenten a causa de una enfermedad disminuye.