Vacunan contra la Influenza en FEMSA

FRONTERA COAH-. Un total de 180 trabajadores de la empresa de Fabricaciones y Maquinados para la Industria S.A de C.V, recibieron la vacuna contra la influenza para estar protegidos en esta época invernal lo que ayudará mucho a no tener ausentismo por parte de los trabajadores a consecuencia de enfermedad.

Néstor Efren Peña Garza; gerente de Recursos Humanos de la empresa FEMSA, agradeció el llamado de la Presidencia Municipal de Frontera a través del departamento de Fomento Económico que está a cargo de Víctor Javier García.

“Estamos muy agradecidos con la invitación, con el apoyo que siempre nos han brindado para este tema de la campaña de vacunación y más temas, la mayoría de nuestros trabajadores ya estarán protegidos contra la influenza”, comentó.

1 / 2 Son 180 vacunas contra la influenza. 2 / 2 Néstor Peña; gerente y Víctor Martínez; director de Fomento Económico. ❮❯

Ahí en la empresa estuvo presente Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico, quien mencionó que durante los próximos días el modulo seguirá en más empresas del municipio, son cerca de 7 mil trabajadores los que se contemplan vacunar.

Dijo que el registro total es de 180 trabajadores pero hay quienes por andar de segunda o tercera no se pudieron vacunar pero la mayor parte si lo hizo, se realizó la aplicación de la vacunación, fue una aceptación muy buena por parte de los trabajadores.

La empresa también resulta ganadora pues no se verá afectada por temas de ausentismo a consecuencia de que sus trabajadores puedan presentar la enfermedad de la influenza.