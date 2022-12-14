Valora San Buena a Monclova: Hugo

San Buenaventura, Coahuila.- Al asistir al Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Monclova Dr Mario Dávila Delgado, el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez expresó qué hay gran armonía entre San Buenaventura y la ciudad del acero.

La estabilidad económica del municipio que Gobierno se relaciona con las principales fuentes de empleo que tienen los sambonenses quienes diariamente asisten a centros laborales, empresas, industria, escuelas y la generación de oportunidades que los inversionistas ofrecen a la mano de obra de la Tierra de mujeres bellas y hombres que le rinden tributo al trabajo, lo cual es elemental para fortalecer a las familias.

Hugo Lozano felicitó al Dr Mario Dávila, reconoció que desde que San Buenaventura fue integrada a la zona metropolitana de la región centro, el desarrollo va alcanzando a su querida ciudad.

Al final saludó a sus homólogos e intercambió pláticas con ex alcaldes quienes le mencionaron que han visto un buen crecimiento en San Buenaventura.