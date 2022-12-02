Valoran a personas con discapacidad

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Dentro del marco de concientización del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que cada 01 de diciembre se recuerda; la coordinación del grupo Un Nuevo Amanecer, que dirige la C. Maribel Mendoza Gómez, tuvo a bien conmemorar dicha fecha con un emotivo convivio.

Los asistentes expusieron algunas de sus actividades que han hecho para accesar a mejor calidad de vida y también agradecieron a la administración que encabeza el alcalde Beto Villarreal por considerarlos en todos los eventos.

Se les ofreció merienda y música de fondo para juegos donde participó la Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal, así como también todo el equipo de la mencionada institución.

"El 01 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Estoy contenta por poder formar parte de este maravilloso equipo que, tiene por principal objetivo ayudar a quienes lo necesiten y brindar facilidades a personas con discapacidad", dijo Mendoza Gómez.