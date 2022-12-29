Valores catastrales Son buenos

Los valores catastrales de la ciudad son muy buenos, están a la altura de ciudades como Torreón y Saltillo, pero no había actualización de terrenos es decir se estaba cobrando a terrenos donde ya estaba construidas naves y comercios grandes como si siguieran teniendo un terreno rustico de 12 x 25 metros.

No reportaban las ampliaciones, muchos seguían así pero con la incorporación de María Isabel Méndez al departamento de Catastro, se hizo lo posible por actualizar, junto con un equipo de trabajo a través de la aplicación de Google Maps ubicaron cuadra por cuadra, sobre todo donde ha crecido la zona industrial y ya se hizo la carga de lo que será el nuevo cobro del predial para el próximo año.

“La mayoría de los predios industriales pagan solo terreno al hacer la revisión vemos que hay naves y construcciones por lo tanto el predial les va a aumentar porque va a venir una carga en la construcción”, comentó la encargada de Catastro.

Dijo que la mayoría de las empresas estaban en esta situación, se instalan en 60 metros de construcción pero han ido ampliando y esa construcción no la reportan y es la actualización que se va a meter el próximo año, si en enero pagaban 100 mil pesos, ahora pagarán de 150 a 200 mil pesos.

Los empresarios están conscientes, al momento de hacer la visita fisca y cuestionarlos sobre la construcción que tienen, decían las modificaciones que tenían y ya saben que tienen que pagar más.

El contribuyente debe notificar al municipio sobre estas ampliaciones, pese a esto no se les va a sancionar, pues el alcalde Roberto Piña dijo que su administración no trae un tema de agresión recaudaría pero lo que sí buscan es justicia para lo que se ha hecho, lo que piden es que se vea lo que se hace por parte de la administración.

“Todo lo que hemos realizado e invertido en esta administración es con recurso 100% municipal por eso necesitamos cuanto antes que las empresas nos echen la mano, ya lo han hecho, ellos están conscientes han estado de tras de nosotros en ejercicios de gobierno pero queremos un impacto más importante el histórico de ingreso de un municipio es el predial”, comentó el alcalde.

Para eso se ofrecen los descuentos de hasta 40% durante el mes de enero, actualmente hay pocas empresas que no han pagado el impuesto del predial, solamente deben el 2022.