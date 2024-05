Vamos por el triunfo: Piña

FRONTERA COAH.- El candidato de MORENA a la alcaldía de Frontera, Roberto Piña Amaya recorrió este sábado las calles de la colonia Jardines de Aeropuerto en donde pidió el apoyo de la gente que lo lleve al triunfo el próximo 2 de junio.

En su caminar, el abanderado morenista recorrió las calles Andrés Ozuna y Bugambilias en donde tuvo la oportunidad de saludar y visitar a las familias a quienes dio a conocer su propuesta de trabajo que involucra las becas para niños y jóvenes a fin de que puedan continuar con sus estudios.

Ratificó su deseo de construir lo que será el primer Hospital Materno Infantil Municipal el que involucra 25 camas, 2 quirófanos, una sala de recuperación así como trabajar incansablemente hasta lograr la verdadera transformación de la ciudad.

Destacó que sólo con el voto ciudadano se podrán lograr muchas cosas en beneficio de los fronterenses y ratificó su compromiso de pugnar por mayores beneficios en favor de las personas con discapacidad y los jóvenes que estudian para que sigan sus proyectos con becas municipales.

Mientras pegaba calcas y participaba en la pega de calcas, el candidato de MORENA se paró a platicar con los jóvenes a quienes pidió su apoyo para lograr el triunfo en la elección que se avecina.

Las amas de casas expusieron diversas inquietudes y salieron temas como la limpieza, bordos de contención, bacheo, mayor seguridad, lo que dijo se atenderán desde ya, y una vez que gane la elección se aterrizarán uno a uno los planes contemplados en su proyecto político.

Piña Amaya saludó a adultos mayores que le patentizaron su apoyo y le manifestaron que el próximo 2 de junio votarán por él porque representa la esperanza de que la ciudad del riel presente un verdadero crecimiento y una verdadera transformación.

El empleo, la seguridad, la salud y la educación son las prioridades del candidato de MORENA, Roberto Piña Amaya quien se comprometió a resolver las principales necesidades de la población sin hacer promesas, sólo compromisos.

Dijo estar seguro de que el 2 de junio, los fronterenses tendrán la oportunidad de votar por la mejor opción y ésta es la de MORENA en donde no se miente, no se roba y no se traiciona.

"Échenme la mano para que siga lo bueno, es necesario que todos voten por un candidato que quiere realmente a su ciudad y que no venga a robarse el dinero de la gente", expuso.