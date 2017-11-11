Van contra venta ilegal en la web

Frontera.- La Policía Cibernética Nacional y la Fiscalía General del Estado actuarán contra los delitos que se comenten en redes sociales donde se comercializan de manera ilegal todo tipo de productos.

La Universidad Politécnica Monclova Frontera, fue la sede de la reunión de seguridad que sostuvo el fiscal general del Estado Gerardo Márquez con los alcaldes en función y los electos de la región Centro del Estado, esto para promover de inicio los acuerdos de colaboración conjunta para el bienestar de todos los coahuilenses.

El propio Fiscal informó que el otro punto de atracción en la reunión son los casos de delitos que se cometen principalmente mediante redes sociales, donde ahora bandas criminales han ocupado para cometer todo tipo de delitos.

Explicó que mediante dichos sistemas de internet se promueven todo tipo de delitos y que muchos de ellos no están regulados ni marcados como tal en la ley, razón por la que señaló ya trabajan mediante la policía Cibernética para el combate de esa serie de ilícitos que cada día se incrementan.

Por eso sostuvo que de forma muy estrecha y en colaboración con la Cibernética Nacional, trabajarán para reducir en su máximo los delitos de esa índole y para ello expuso que también debe de existir la colaboración de los municipios, razón por la que lo manifestó ayer frente a los alcaldes en función y electos.

Expresó también que en los 10 días que tienen al frente de la fiscalía, han encontrado un análisis concreto de la región en donde dijo que se mantiene en calma y que la principal intención en todo momento es que se sostenga de esa manera.