Van detenidos por tirar basura

Podrían enfrentar una multa de más de 5 mil pesos.

Por Hilda Sevilla - 07 agosto, 2023 - 05:52 p.m.
Uno de los responsables fue identificado como David “N” de 27 años de edad, originario de Veracruz.
ARTEAGA, COAH.- Dos sujetos fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal de Arteaga tras ser sorprendidos tirando basura en la vía pública, quienes podrían enfrentar una multa de más de 5 mil pesos.

Los hechos fueron registrados el fin de semana en la calle Gonzalo Valdés a la altura del Fraccionamiento Las Huertas, donde se disponían a dejar basura en las calles. 

Los responsables fueron identificados como David “N” de 27 años de edad originario de Veracruz y Joaquín ”N” de 34 años, originario de Ramos Arizpe. 

De acuerdo al artículo 60 del Reglamento del Servicio Público de Limpia y Sanidad del Municipio, quien arroje basura a la vía pública será sancionado con hasta 36 horas de cárcel y pagará una multa de entre 1 hasta 50 umas, el equivalente en pesos de $103.74 hasta $5,187.00

La Dirección de Servicios Primarios e Imagen Urbana, recordó que se sancionará a las personas que no mantengan limpios los lotes baldíos, usos y colindancias con la vía pública, como una medida que permite mantener el Pueblo Mágico libre de deshechos en sus calles, banquetas y bulevares.

Es importante, destacó, que sus habitantes y visitantes mantengan limpia tanto la cabecera municipal como sus alrededores, pues no sólo se trata de calles sino de áreas naturales.

 

