Vecinos no han podido escriturar

FRONTERA COAH.- Vecinos de la colonia Los González acudieron a la presidencia municipal a manifestarse en contra del Dr. Cárdenas de Los Santos, quien les vendió terrenos pero no quiere liberarlos para que los ahora propietarios puedan escriturar y todo porque no quiere pagar un recurso en tesorería pero sí quiere pedirle el dinero a los vecinos para supuestamente pagar.

Así lo dieron a conocer los vecinos quienes dicen que desde hace años, la preocupación es por la gente que vive en la colonia, se vendieron cerca de 300 terrenos irregulares pero cuando se adquirieron el dueño, quien les vendió, el doctor Cárdenas, el mismo dueño de la Diana Laura, hizo un contrato de compra .venta donde dejó en claro una cláusula que al vender el 80% de terrenos se iniciaría el trámite de escrituración y preparativos para lo mismo

Han pasado 7 años y no hay ningún trámite, traía un plano pero era falso, se lo hizo un arquitecto y solo fue para medir los terrenos que iba a vender dentro de su propiedad pero no era un plano oficial con firmas de presidencia, del alcalde, del síndico y de los involucrados.

Son un total de 350 personas las que se han visto afectadas por esta situación, son más de 100 familias las que no tienen los servicios básicos y es lo que se ha pedido a quien vendió que le apoye con el trámite no le están pidiendo nada que no les corresponda como un derecho.

Los vendió en 40, 45, 50 mil pesos, se vendieron con intereses de un 3% anual, el terreno sí lo pagaron en 3 años les salió hasta en 100 mil pesos, por eso los vecinos consideran que es un abuso, el dueño argumenta que el responsable es el municipio pero los vecinos aunque están conscientes de que no es así accedieron a la petición de quien vendió, que es presionar al municipio.

Es cerca de un millón de pesos que él debe pagar para liberar el terreno y quede como una colonia, que aparezca ene l plano de ciudad Frontera, el problema es que no quiere pagar pero sí quiere cobrarle a todos para "pagar", comentó.

El alcalde salió y los atendió, les dijo que están en disposición de apoyar a los vecinos pero el dueño debe pagar, se le ha invitado en muchas ocasiones a que vaya a presidencia municipal pero no tiene tiempo, así les dice la vendedora de los terrenos.