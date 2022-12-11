Venera San Buena a Virgen Morena

San Buenaventura, Coahuila.- Familias de San Buenaventura como fieles a la iglesia católica, participaron en la Caravana Guadalupana dedicada con fervor a la Virgen patrona de los mexicanos.

La noche del viernes 9 de Diciembre inició este recorrido en la capilla de Guadalupe ubicada en la colonia Benito Juárez a las 7:00p.m. donde los asistentes se trasladaron en carros alegóricos, con vestimenta de villancicos o carteles con oraciones por salud, paz social, laboral y la familia.

Los feligreses fueron siguiendo el trayecto hacia la monumental plaza de Toros de San Buenaventura para participar del Evento Guadalupano donde se hizo una representación de villancicos.

Grupos artísticos como Ballet Folclórico Meztli “Conquista, Evangelización y Mestizaje" interpretaron cuadros culturales, Representando las Apariciones de la Virgen de Guadalupe, pidiendo por cada una de las Comunidades de la Vicaría Sagrada Familia en la región del Desierto cercano: Esmeralda, Sierra Mojada, Hercules, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento, Nadadores y San Buenaventura.

El evento fue muy emotivo, mediante cantos marianos, guadalupanos, santo rosario y el ánimo de grupos de catequesis, Sagrada Familia, jóvenes y danzantes, se hizo más profundo el entendimiento.

La caravana terminó con la Celebración Eucarística presidida por la diócesis de Saltillo, comandada por el Pbro. Lic. Antonio Rodríguez Carranza párroco de la Iglesia del Santo Patrono de San Buenaventura y Pbro. Christian Figueroa Mtz Vicario Parroquial.

La comunidad parroquial agradece al Alcalde Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez por el apoyo y facilidades que brindaron para llevar acabo el evento, como lo fue el préstamo de las instalaciones de la monumental plaza de toros, tarima para celebrar la misa, equipo y personal de protección civil así como a seguridad pública que en todo momento estuvieron al pendiente de cualquier percance que se pudiera suscitar y brindaron su apoyo en vialidad.