Verifican abrevaderos

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Al pendiente se mantiene el Municipio en cuanto al estado de los estanques de abrevadero, ya que de ellos depende que los hatos de ganado tengan agua para los tiempos de sequía.

En distintos ejidos y comunidades rurales se encuentran estanques que a lo largo de la presente administración han sido objeto de remodelación y arreglo para que estén listos para recibir el agua de lluvia.

Al respecto, el secretario técnico y de Planeación Félix Morales del Ángel dijo que cada ejido cuenta con estanques que son preparados con la esperanza de que en temporada de lluvias se llenen y con ello esté listo el abasto para el ganado.

Pero arreglar un estanque no es fácil, dijo el entrevistado, para eso se requiere medición, maquinaria y darle la profundidad adecuada para el llenado.

En esto también cuenta la ubicación del estanque ya que se busca los lugares estratégicos para que el escurrimiento sea aprovechado al máximo, dijo el funcionario.

Cuestionado respecto a las inversiones que se hicieron para la habilitación de los estanques Morales del Angel dijo que si es cuantiosa porque se requiere de maquinaria especial para hacerlo además de la mano de obra que por lo general ponen los campesinos.

Una de las prioridades de la administración fue apoyar al campo y de hecho se hizo, de hecho fue mucha la inversión pero el objetivo se cumplió y fue que los estanques estuvieran en condiciones de ser llenados con los escurrimientos derivados del agua de lluvia, puntualizó el entrevistado.