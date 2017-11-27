Viene desde Chihuahua boleando zapatos

Castaños.-Desde hace tres meses que llegaron a Castaños provenientes de Chihuahua y su intención es radicar en este municipio, un alma caritativa les dio alojamiento luego que su esposa está por dar a luz al cuarto de sus hijos, él de oficio bolero pide el apoyo de la población para poder salir adelante mientras agarra “vuelo” su futuro en esta Región.

Óscar Antonio Escalera López, joven padre de Familia proveniente de Ciudad Juárez, Chihuahua de 25 años de edad, arribó a esta ciudad acompañado de su esposa y sus tres hijos, dos pequeñas de cuatro y tres años y un varoncito de año y medio.

A la edad de cinco años inició sus trabajos como bolero, han pasado 20 años trabajando en este oficio, y es con lo que ha logrado mantener a su familia, orgulloso manifestó que nunca han sufrido hambre, pues siempre hay algo qué llevarse a la boca.

El día de ayer mientras realizaba su trabajo, lustrando las botas a un oficial de Seguridad Pública en uno de los pasillos de la plaza principal, esperaban sus hijos inquietos para poder ir a comprar dulces.

Mientras se celebraban las festividades del Pueblo, donde autoridades municipales ofrecieron tamales, pastel y champurrado, las pequeñas corrían de un lado a otro divirtiéndose con la música y con la vendimia que ahí había.

Miriam y Evelin son unas pequeñas inquietas, carismáticas y muy sonrientes, de tres y cuatro años de edad, cuando deberían estar tomando clases, viajan a otro estado siguiendo a sus padres.

Muy contentas platicaron para Periódico la Voz y entusiasmadas esperan la llegada de Navidad, niñas que piden de regalo a Santa Claus una muñeca y un carrito para su hermano.

Actualmente la familia del joven Óscar Antonio no cuenta con el recurso suficiente para poder rentar una casa, por lo que pidieron posada en casa de un castañense quien vive en la colonia Ampliación Independencia.

No tienen ropa de invierno para sus hijos, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para poder pasar esta temporada invernal, en lo que junta algunos pesos para poder comprar lo necesario para sus hijos y él bebe que viene en camino.