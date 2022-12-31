Vienen más apoyos para ejidatarios

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En la última reunión campesina del 2022, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez agradeció a los representantes de ejidos su disposición para contribuir en la prosperidad de todas las comunidades.

Se hizo una pequeña remembranza de logros y obras que fueron posible en este primer año de gobierno así como el trabajo para desarrollo de programas benéficos a productores y agricultores.

En el tema de seguridad se hizo una pausa para agradecer por los Comités Ejidales que se formaron para estar en contacto directo con autoridades para evitar abigeato o situaciones de riesgo, pero también el compromiso de guarda ganado para evitar accidentes automovilísticos.

1 / 2 El edil les anunció nuevos programas en beneficio para el campo. 2 / 2 Hugo Lozano destacó que el 2022 fue un año de retos para ejidatarios por falta de programas federales. ❮❯

Por su parte el joven alcalde Hugo Lozano destacó que fue un año de retos debido a la falta de programas federales que antes existían, sin embargo el apoyo del Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís y la disposición de los campesinos hace posible que sigan prosperando.

“Vienen nuevas obras para los Ejidos, se trabajará por la rehabilitación de salones ejidales, así como la construcción donde hace falta, el Gobierno estatal estará apoyando estas acciones de pintura, remodelación, así como las cercas de los mismos” expresó el regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez.