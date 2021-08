Vigila la PRONIF asistencia escolar

FRONTERA., COAH.-La Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia pondrá especial atención en el cumplimiento del derecho a la educación de los menores ahora que se dio el regreso a clases semi presenciales, lo anterior informó la titular de la dependencia quien aseguró que si las instituciones educativas denuncian el incumplimiento en las labores educativas tendrán que aperturar una carpeta de investigación por omisión de cuidados.

Norma Leija explicó que es necesario que los padres de familia estén al tanto de las tareas, así como la participación en clases virtuales o semi presenciales de los niños según sea el caso, ya que el derecho a la educación también debe cumplirse aun y cuando nos encontremos viviendo una pandemia de magnitudes mundiales.

Dijo que el año pasado dos instituciones educativas denunciaron la nula participación de varios menores en las actividades escolares, sin embargo las familias de los pequeños dieron a conocer que no tenían los recursos económicos suficientes para adquirir un dispositivo móvil con el que los niños puedan realizar sus tareas.

Comento que aunque los riesgos de contagio aun son altos, los niños que no acuden a clases semi presenciales, tampoco deben de salir a paseos, plazas o festejos pues es ahí donde se da la mayor parte de los contagios al no cumplir con las medidas preventivas que marca el sub comité regional de salud.

"Estaremos al tanto de que todos los padres de familia apoyen a sus hijos con las actividades escolares, de no ser así los maestros y directivos pueden denunciar y acudiremos a tomar conocimiento del caso y abriremos carpeta de investigación en caso de ser necesario".