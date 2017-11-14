Vigila Salud a las sexoservidoras

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El departamento de Salud Municipal lleva el control del sexoservicio que opera en la zona de tolerancia.

Guadalupe Margarita Rodríguez Contreras, regidora de Salud dijo que son aproximadamente 12 mujeres las que ahí trabajan a las que cada jueves el médico asignado quien les elabora el expediente y anexa los resultados de los análisis que se les practican cada mes.

Sin embargo, dijo que hay qué reconocer que hay sexoservidoras oscilantes itinerantes, es decir, que van de un lugar a otro pero que pese a eso de cualquier modo son monitoreadas periódicamente.

Como parte del control médico que se les hace a las sexoservidoras, es la vigilancia del consumo de los medicamentos que les recetan para ver su evolución y alivio ya que de lo contrario no pueden trabajar.

En la zona de tolerancia operan dos salones y en cada uno de ellos trabajan entre cinco y seis personas por lo que sí hay un control preciso de las acciones médicas que se emprenden con cada una de ellas.

En cuanto al sexoservicio que operaba en la calle, la regidora dijo que este desapareció con el apoyo de la corporación policíaca y que desconoce qué fue de ellas.

Todo el control lo tiene la Jurisdicción Cuarta de Salud quien maneja también una copia de los expedientes médicos y a la vez da las indicaciones pertinentes de acuerdo a como ve la situación de las sexoservidoras.