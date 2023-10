Vigilan camino a ejidos por lluvias

FRONTERA COAH.- Autoridades municipales llevaron a cabo un recorrido en zonas donde llega gran cantidad de agua como el camino rumbo a Ejido Pozuelos así como algunas partes del Ejido La Cruz y 8 de Enero, esto por el pronóstico de lluvia que se esperaba para la madrugada de hoy.

Oscar del Bosque; director de Fomento Agropecuario, señaló que la lluvia que llega a estas zonas impide el paso de la cabecera municipal al ejido Pozuelos y Fresnillo, esta agua va a dar al Ejido La Cruz y 8 de Enero afectando a muchas familias.

Por eso se trabajó en la creaciones de bordes de contención para desviar el agua para las labores, con eso esperan que el agua no llegue con mucha presión al Ejido La Cruz y el 8 de Enero.

El director estuvo la mañana de ayer, específicamente en la carretera a Pozuelos kilómetro 5, hay dos puentes que están con mucha maleza, se va a limpiar para que no quite vuelo al agua y no suba al nivel de la carretera porque afecta a muchos vehículos.

Las labores se hicieron durante ayer porque había pronóstico de lluvia para la madrugada de hoy, de no hacer estas acciones un promedio de 600 familias de La Cruz y 8 de Enero resultarían afectados.

Ya han revisado, en una ocasión se inundaron, el alcalde Roberto Piña y su equipo anduvieron inspeccionando el lugar fueron hasta el cerro del Mercado donde se reventó un estanque y el agua afecta a l gente, ya en dos ocasiones se ha reventado.