Vigilan carreteras en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El departamento de Protección Civil mantiene vigilancia en la carretera estatal así como lugares más visitados del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

En la línea 911 y la página oficial de Facebook también se da seguimiento a las peticiones o llamadas de auxilio para acelerar la coordinación con cuerpos se rescate.

Recientemente se atendió un reporte de volcadura en km 163+ 200 de la carretera Cuatro Ciénegas / San Pedro con la premura de los elementos de Protección Civil a cargo del Director Carlos Armando Moreno.

“Estamos trabajando en unidad con cuerpos de rescate ante la visita adelantada de turistas en esta época de verano, al recibir reportes nos dirigimos por cuadrillas y en este caso atendimos el llamado y al viajar rumbo al lugar señalado e ir en tránsito detectamos en el km 146+600 que se nos hizo la parada por personal de URIC quien nos comentan que ellos ya traían a la persona lesionada en una de sus unidades por lo que procedimos a pasarlo a la camilla de ambulancia de cruz roja para su atencion y traslado a hospital general ya que nosotros nos dirigimos al lugar del accidente km 163 + 200 a tomar las evidencias de la volcadura” mencionó Carlos Armando Moreno Director de PC.