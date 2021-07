Vigilan las caravanas

Coahuila

Para evitar que la vialidad se descontrole.

Apoyan caravanas por graduaciones.

FRONTERA COAH-. La dirección de Transporte y Vialidad está apoyando con vigilancia las caravanas que se realizan con motivo de graduaciones, el titular del departamento dijo que las solicitudes que han recibido son en su mayoría de jardines de niños a los que se les ha brindado la atención.

José Ángel Guajardo Ibarra, director de Transporte y Vialidad, dijo que se atienden solicitudes que llegan a la Secretaría del Ayuntamiento o a la dirección de Educación y estos las canalizan a Transporte y Vialidad para que haya vigilancia y evitar cualquier situación que se pudiera presentar.

El miércoles fueron 4 caravanas, ayer jueves solo se realizó una, el director explicó que se presentaron casos en donde los planteles hicieron su solicitud de que harán evento en exterior del plantel, pero padres de familia ya reunidos en el lugar, cambian el programa de actividades y salen a dar recorridos, esto complica la vialidad.

"Es difícil cuando cambian los planes, pero afortunadamente se tienen unidades disponibles y esto ha sido favorable, aun así los invitamos a respetar los acuerdos que se toman desde un inicio", comentó.

No se puede hacer recorrido más amplio por el bloqueo vial, además de que la autoridad de salud no tiene autorizado hacerlo por motivos del Covid, dijo que no se ha tenido solicitud de primarias, hoy terminan los días de caravanas.