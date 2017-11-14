Vigilancia permanente a comercios de Frontera

Frontera.-Al considerar que por el llamado Buen Fin se espera gran cantidad de consumidores principalmente en centros comerciales y departamentales, la dirección de Seguridad Pública establecerá operativo de presencia fija en dichos establecimientos con la intención de evitar que se registren robos a quienes acudan a dicho evento que será el próximo fin de semana.

Y es que incluso los mismos centros comerciales han requerido el apoyo de la policía preventiva, todo con la intención de evitar que algún vivales aproveche la presencia de las personas que acudan a realizar sus compras en el Buen Fin.

Lo anterior lo dio a conocer el director de la corporación Rogelio Valdez quien detalló que ya son varios los centros comerciales que han requerido el apoyo por escrito, porque quieren mantener una coordinación entre su personal de seguridad y los elementos preventivos.

Dijo que se espera gran cantidad de consumidores en el evento denominado Buen Fin y por eso estarán estableciendo operativos fijos en cada uno de los comercios que así lo han requerido como medida de prevención.

Señaló que dado al incremento de elementos que se dio en el mes anterior, no habrá complicación para poder establecer el operativo sin descuidar la vigilancia en los sectores como zona Centro o las colonias de la ciudad.