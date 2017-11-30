Vigilarán a vendedores ambulantes de comida

Frontera, COAH.-Por el alto número de personas que se esperan a partir de este fin de semana en la Zona Centro derivado de las derrama económica, el departamento de salud mantendrá vigilado mediante sus inspectores a los comerciantes ambulantes de comida que se pueda instalar en la ciudad como ocurre cada mes de diciembre donde las ventas de todo tipo de productos y artículos se elevan.

El director del departamento de salud el doctor Esteban Parra Chayoga expuso que es común que en diciembre se incrementó el número de vendedores ambulantes, sobre todo los vendedores de comida y por ello informó que mediante los inspectores mantendrán un operativo de revisión. Señaló que la revisión que realizan es para tener la certeza que los productos que puedan ofrecer cuenten con las medidas necesarias en materia de salud, pues se incrementa la presencia de vendedores de donas, churros, y comidas y por ello deben de tener la certeza de cuantos son los que trabajan.

Dijo que el departamento a su cargo cobra 338 pesos anuales a los vendedores de comida, pero sostuvo desconocer el costo que se pueda aplicar a los que solo trabajen en el mes de diciembre ya que aprovechan las derramas económicas que se generan en las empresas para poder tener ganancias.

Explicó que hasta en tanto se inicie dicha actividad tendrán la certeza de cuantos vendedores ambulantes habrá sobre todo en el primer cuadro de la ciudad y que durante todo el mes de diciembre estarán bajo supervisión mediante los inspectores de salud.