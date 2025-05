Visita a católicos el Nuncio Apostólico

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de la XI Asamblea Diocesana del Plan Orgánico de Pastoral, Saltillo recibió la visita del Monseñor Josep Spiteri, Nuncio Apostólico en México y representante del Papa Francisco, quien lanzó un fuerte llamado de atención ante la crisis de salud mental y adicciones que enfrentan los jóvenes en México.

La visita de Monseñor Spiteri fue también un motivo de celebración para la Diócesis de Saltillo, que expresó su gratitud por su presencia y guía durante la XI Asamblea Diocesana. Bajo el lema "Caminando en fraternidad somos peregrinos de esperanza", la comunidad reafirmó su compromiso con la construcción del Reino de Dios en medio de los desafíos actuales.

En su mensaje pastoral, Monseñor Hilario González García, Obispo de Saltillo, enfatizó la vocación de la diócesis como una "ciudad de Dios" llamada a reflejar la paz, la justicia y la fraternidad. "Un corazón habitado por Dios es una ciudad nueva, engalanada como piedra preciosa... La centralidad del Cordero, Cristo Resucitado, nos habla de los valores que nos edifican", expresó el obispo, recordando que cada cristiano es llamado a ser testimonio vivo de la presencia de Dios.

Durante su participación en la Asamblea, Monseñor Spiteri expresó su preocupación por los desafíos actuales que atraviesa la juventud, como el aislamiento, la pérdida de sentido y el aumento en el consumo de drogas.

El Nuncio recordó que la atención a las juventudes ha sido una prioridad del pontificado del Papa Francisco, y reiteró que el compromiso del Vaticano continuará con su sucesor, el Papa León XIV. "Estoy seguro de que también el Papa León XIV va a seguir enviando el mensaje a los jóvenes, sobre todo apoyándolos. El Vaticano tiene ese compromiso crucial con las nuevas generaciones", aseguró.

Una de las advertencias más contundentes del representante del Vaticano fue sobre el sentimiento de soledad que padecen muchos jóvenes. Frente a esta realidad, invitó a no caminar en soledad: "Lo que les diría es: no perder nunca la esperanza y no caminar individualmente"

La XI Asamblea Diocesana concluyó con un llamado a la comunión, al testimonio cristiano y a la inclusión de quienes viven en las periferias sociales y espirituales. En palabras del obispo Hilario González: "Abramos nuestra ciudad santa, con todas sus puertas y con todos sus puentes, a las personas más alejadas o descartadas de nuestra sociedad".

Con esta visita, Saltillo se reafirma como una comunidad en búsqueda activa de paz, esperanza y transformación social, desde la fe y el compromiso pastoral.