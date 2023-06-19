Visita Hugo a población

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez realiza visitas de atención a la población de San Buenaventura con la finalidad de externar su apoyo en caso de alguna necesidad urgente.

1 / 3 El alcalde pelirrojo afirmó contar con un equipo de trabajo eficiente para atender y auxiliar a las familias. 2 / 3 3 / 3 ❮❯

El alcalde pelirrojo afirmó contar con un equipo de trabajo eficiente para atender y auxiliar a las familias más vulnerables ante la tercera ola de calor que someterá a San Buenaventura esta semana entrante, donde las temperaturas llegarán a los casi 43 grados a la sombra y más de 56 directo a los rayos del sol.

Dijo que están haciendo visitas preventivas para informar a la ciudadanía qué es necesario mantenerse en casa o en lugares frescos y muy hidratados por la situación climatológica de calor extremo que se ha presentado y será más potente a partir de este lunes.

Para una atención más especial con la Población vulnerable, el alcalde Hugo Lozano ha diseñado una serie de acciones de respuesta rápida para asistir a personas que padezcan golpes de calor durante la rutina diaria, en jornadas laborales así como en instituciones educativas.

Giro instrucciones a Protección Civil para estar al pendiente de cualquier reporte y en coordinación con Salud emitan recomendaciones generales a la ciudadanía.