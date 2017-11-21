Visita PC guarderías

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Mínimas anomalías fueron las que detectó el personal de Protección Civil durante la última revisión que realizaron a las guarderías.

Isaí Alvarado Acosta, director del mencionado departamento dijo que afortunadamente los responsables de las guarderías cumplen al pie de la letra con lo dispuesto en los reglamentos por lo que no hay problemas y que incluso hasta los buscan para orientarlos en cualquier duda que tengan.

Comentó que por el momento no tienen pendientes con ninguna de las guarderías que operan en la ciudad pues cumplen con cada regla, además saben que es por su bien.

La revisión se hace en el sistema eléctrico de agua y drenaje, de gas, los contactos y su ubicación y la iluminación que tiene cada sala además de las medidas de seguridad, extinguidores etc., porque cada uno debe tenerlos.

Respecto a las áreas de juego de las guarderías dijo que estas son muy importantes porque la seguridad debe prevalecer en estos espacios para tranquilidad de los padres de familia y los mismos encargados.

Son revisiones periódicas en las que por fortuna contamos con el apoyo de los encargados pues saben que estos espacios son la segunda casa de los niños por lo tanto deben ser seguras, confortables y que brinden confianza”, dijo el entrevistado.

Agregó que se tiene un pleno control de las guarderías además están siempre al pendiente de apoyarlos las veces que sea necesario.