Visita reina de belleza a sambonenses

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En días pasados la sambonense Griselda Garza quien es participante del Certamen Señora México Internacional representando al estado de Sinaloa, visitó el municipio para realizar un proyecto altruista en beneficio y apoyo de las personas vulnerables.



Durante su recorrido por San Buenaventura, en compañía de la maestra Lorena Del Valle Directora del DIF municipal, acompañó a los abuelitos que se encuentran en el asilo de ancianos en donde pudo platicar y convivir con ellos así como dejar artículos de primera necesidad entre los que se encuentran productos de higiene y productos de la canasta básica.

Con el porte femenino de la Tierra de Mujeres Bellas, la bonita señora tuvo la oportunidad también de visitar a niños de diferentes colonias para entregar útiles escolares que favorezcan a las familias en este regreso a clases, les compartió que estuvo presente en la pasada Feria del Santo Patrono, como invitada especial al homenaje a Pablo Sifuentes autor del huapango de San Buenaventura, Coahuila y disfrutó mucho de la celebración que lleva en el corazón.

El Alcalde Hugo Lozano agradeció el gesto de la imponente belleza altruista que tienen arraigado los originarios de San Buenaventura como la señora Griselda Garza quien tuvo el interés de regresar y ver por la gente de su ciudad natal, deseándole el mayor de los éxitos en el Certamen Nacional que se llevará a cabo en próximos días en Acapulco Guerrero.

Este certamen Internacional es dirigido a mujeres de entre 27 y 60 años de edad, quienes deben ser señoras, tener una familia, de estado civil indistinto, contar con mucho entusiasmo, buena salud, la disponibilidad de representar al Estado qué encabezan en la etapa nacional, tener el tiempo y motivación de participar en las actividades previas al certamen, participar en las actividades altruistas y de representación del certamen en el año de reinado y representar dignamente a las señoras en su estado y municipalidades.