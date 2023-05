Vive María de la caridad

Castaños; Coah.- Una silla de ruedas se ha convertido en el transporte ideal para María y quien diariamente recorre un kilómetro y medio hasta llegar a un conocido centro comercial de la zona centro y poder colocarse en la entrada así solicitar la caridad de los consumidores o personas que pasan por la banqueta.

La señora María del Pilar Calderón de 50 años de edad y quien vive en la colonia Independencia de Castaños relató para Periódico la Voz que tiene dos hijos mayores, hombre y mujer sin embargo ninguno la visita ni se hace cargo de ella.

"Vivo sola en mi casa, es propia y todos los días me voy en mi silla de ruedas al centro, los taxistas ya no me quieren levantar aun cuando si les voy a pagar".

"Hay días buenos y otros no tan bien, pero gracias a Dios siempre hay una monedita de la gente que me estima y con ello logro mantenerme" mencionó.

La señora María del Pilar platica que hace algunos años le detectaron artritis, enfermedad que poco a poco le ha ido deteriorando, refiere que un día ya no podía caminar bien y sentía dolor de piernas por lo que inicio usando un bastón, conforme avanza la enfermedad va degenerando el tejido y los huesos hasta llegar a utilizar una silla de ruedas, y el que actualmente es su único medio para desplazarse de un lugar a otro.