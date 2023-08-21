Vivía abuelita entre basura

FRONTERA COAH-. Personal del Desarrollo Integral de la Familia acudieron al llamado de unos vecinos en la colonia Occidental, una mujer de la tercera edad fue rescatada ya que se encontraba en su domicilio entre basura y miles de artículos inservibles, ya se le brinda la atención.

Estas son acciones que el personal del DIF implementa, ante el llamado de los vecinos que se preocuparon por la integridad de su vecina a quienes apoyan con el taquito pero que en definitiva se encontraba en condiciones deplorables.

Se trata de María del Rosario Garibay de 59 años de edad habitante de la calle Victoriano Cepeda en la colonia Occidental, el personal del ayuntamiento ya está haciendo limpieza y haciéndose cargo de llevarle los alimentos, que esté en un lugar agradable y todo es en coordinación con Protección Civil y Servicios Primarios.

"Ella vive con un hijo que trabaja 12 horas al día, se le explicó que querían limpiar y el dio la autorización le harán un lugar donde ella pueda estar a gusto y tranquila”, comentó Iaqueline Montelongo; directora del DIF.

Comentó que la mujer está enferma y comenta que siempre ha vivido así, los vecinos la apoyan le llevan alimento pero se dan cuenta de las condiciones en las que vive, en su vivienda había mucha basura y falta de higiene, grandes telarañas en los techos, un fétido olor.

A doña María se le iba a trasladar al seguro social para que fuera analizada por un médico y determinara en qué situación de salud se encuentra, con el fin de garantizar que está estable y tranquila, en un ambiente más cómodo para ella.

La directora dijo que tienen más casos como este, como el del reconocido “Teto” y su hermana a quienes atienden con alimentos y también les dan seguimiento, se les baña y se les otorga ropa limpia, son 5 casos pero el caso de esta señora es de los más críticos.