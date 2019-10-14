“Vuelan” los espacios para venta en panteón

CASTAÑOS, COAHUILA.- El día de ayer inició la venta de espacios en el panteón para el 1 y 2 de noviembre como parte del festejo de Día de Muertos con costos desde 120 pesos el metro y se pueden rentar hasta 3 metros por puesto.

“El precio es de 120 pesos el metro y pueden rentar hasta 3 metros por puesto” confirmó el Señor Pedro Arzola Moncada, encargado de la gestión.

Desde antes del primero de noviembre empieza a llegar la gente a llevar flores al panteón. Por eso se está gestionando la venta de espacios que cubriría esos dos días.

El encargado de vender los lugares, Pedro Moncada Arzola dijo que se pueden instalar desde el 31 de octubre por la noche.

“Se puede vender desde flores, antojitos, juguetes, en realidad el comerciante es libre de llevar lo que guste excepto alcohol, hasta ahora la venta va muy bien, se ha rentado ya un 40% del espacio destinado”.

También agregó que se tiene un total de 120 espacios, que abarcan la calle Porfirio Díaz, desde el cruce de rieles hasta la entrada del panteón y llega hasta la calle Nicolás Bravo.

Por ahora, continúan los preparativos para la gran fiesta castañense que trae consigo el 2 de noviembre Día de Muertos.