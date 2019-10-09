“Vuelve hija, no habrá reproches”

CASTAÑOS, COAHUILA.- Hoy se cumplen cinco días de que Elda Graciela Obregón está desaparecida, su madre ya la buscó en todos los lugares posibles, pero ni rastro de la menor de 14 años que la noche del sábado se fue a dormir a su cuarto y a la mañana siguiente ya no apareció.

“Quiero que mi hija entienda que si se escapó no la vamos a regañar, que no dude en volver a casa, la vamos a recibir con los brazos abiertos”, menciona afligida su madre.

Erika, señaló que el pasado fin de semana ella llegó de trabajar, a su vivienda ubicada en la colonia Zapata, ahí su hija Elda le pidió permiso para ir a una fiesta, pero ella no la dejó.

“Me pidió mi celular para entrar a Facebook, el de ella se había descompuesto, se fue a su cuarto y yo me fui al mío a dormir, todo estaba bien, pero la mañana siguiente ya no la encontré, pensé que estaría en la casa donde había sido el festejo una noche antes, que es cruzando el bulevar Galaz, fui, pero me dijeron que ella nunca llegó”.

Señaló que en estos cinco días se ha dedicado a leer los comentarios de su publicación en Facebook donde pidió ayuda a la comunidad por la desaparición de su hija, para tratar de encontrar pistas de su paradero, algunas personas le han dicho que la han visto y ponen el sitio, pero al ir a buscar todo ha sido en vano.

“Ya fui a la casa del novio de ‘mija’, su mamá me dejó entrar y platique con los dos, ellos no saben nada tampoco de ella, también fui a la casa de un muchacho que supuestamente tenía algo que ver con mi hija, él ya tiene más de 18 años, pero también me invitaron a pasar y ni rastro, estoy desesperada”.

Dijo que durante estos cinco días solo ha vivido entre el dolor, llanto y desesperación, van cinco noches que no duerme, porque entre más pasa el tiempo piensa que ya no se trata de un berrinche sino que puede estar siendo víctima de un delito grave.

“Solo te pido que regreses, no habrá preguntas, no habrá regaños, te voy a entender, eres mi vida hija no me hagas esto tu abuelita está muy mal por tu ausencia, tu papá igual, no habrá nunca un mejor lugar que en casa donde te amamos sobre todas las cosas, no me cansaré de buscarte”, finalizó, interrumpida por un llanto incontrolable.