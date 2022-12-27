Vuelve matanza de ganado en Pozuelos

FRONTERA COAH-. Nuevamente se presentó la matanza de ganado en el ejido Pozuelos, en esta ocasión el ganadero fue afectado con 13 animales, el daño asciende a un monto aproximado de los 13 mil pesos, se cree que pudo ser una jauría de perros.

Román Corona Villarreal fue el afectado en esta ocasión, la mañana de este martes despertó y vio todos los daños que le ocasionaron por lo que de inmediato hizo el reporte ante la autoridad municipal específicamente con Fomento Agropecuario.

Roberto del Bosque; director de Fomento Agropecuario, acudió al lugar para inspeccionar el área, no encontraron huellas de algún animal salvaje como un puma o un oso.

Señaló que fueron 4 borregas grandes, 5 borregos pequeños, 8 borregas mordidas, mencionó que ya se hizo el reporte ante autoridades federales y al seguro, está esperando una papelería por parte del afectado para que se pueda atender el reporte y recuperar algo de la pérdida.

1 / 2 Nuevamente se presenta matanza de ganado en el Ejido Pozuelos. 2 / 2 El daño asciende a los 13 mil pesos. ❮❯

“Solamente las mató, a unas las degolló y otras presentan graves heridas, al parecer se trata de perros, pues una marrana reventó el corral y ahí se metieron los perros”, comentó el director.

Dijo que esta área está muy cerca de donde la última vez ocurrió algo similar, son aproximadamente 200 metros de distancia, van a continuar con las jaulas a ver que cae para evitar que más productores siguen siendo dañados.

Mencionó que también sería importante realizar una barrida, hay mucha gente que va y tira a los perros en el rancho y ya andan muchos perros haciendo males, por lo que se tiene que hacer algo porque si no seguirán haciendo daño.