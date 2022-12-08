Vuelve Piña a la Presidencia

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya informó que se encuentra bien después de que hace 15 días fue intervenido quirúrgicamente en el IMSS de la ciudad de México.

"Me encuentro muy bien, hace 15 días fue intervenido quirúrgicamente por un problema en las serviciales pero ya me encuentro perfectamente bien gracias a Dios y salimos a hacer recorridos y supervisiones de obra", dijo.

Mencionó que van a hacer recorridos momentáneos, saldrá a caminar una hora o dos para brindar atención directa a los ciudadanos y continuar con las obras y beneficios para la población que permitirán la transformación y desarrollo del municipio de Frontera.