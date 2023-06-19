Vuelven incendios al Relleno Sanitario

Debido a que el relleno sanitario presenta algunos brotes de incendio, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya estuvo supervisando el día de ayer las labores de sofocación del siniestro, el cual se ha controlado a un 95 por ciento.

Estos resultados han sido gracias a la pronta respuesta del ayuntamiento a través de su departamento de Servicios Primarios que dirige el director Américo Castilla y la iniciativa privada que se ha mantenido al pendiente.

El alcalde Roberto Piña aumentó el número de retroexcavadoras y unidades de volteo para trasladar tierra de un tajo muy cercano al relleno y así apagar el fuego que se generó por efecto lupa debido a las altas temperaturas.

Cómo se recordará, el pasado jueves a las 6:00 de la mañana se reportó el incendio a los números de emergencia y se logró controlar su propagación, sin embargo, se generaron algunos brotes de incendio en los que se trabajó intensamente este domingo.

Al final de la jornada, Piña Amaya felicitó a los empleados del relleno sanitario que participaron en las acciones de sofocación y les obsequió una parrillada para que la disfrutaran con sus familias.