Ya buscan familia de niñas chiapanecas

FRONTERA, COAH.- La titular de la Pronnif en Frontera, Norma Leija señaló que en Coahuila está prohibido que los menores de edad trabajen, y más si lo hacen por la fuerza, como las niñas chiapanecas que fueron resguardadas por esta Procuraduría hasta que no se determine lo contrario.

“El caso lo tomó la Fiscalía y la Delegación de la PRONNIF en Monclova, no se puede permitir este tipo de hechos, además inmediatamente después de la detención se abre carpeta de investigación para determinar si las menores fueron sustraídas a la fuerza de su estado de origen”.

Norma Leija dijo que en estos casos se integra el expediente con las pequeñas ya resguardadas para enviar un oficio a las autoridades competentes del Estado de Chiapas y de esa forma investigar quienes son las niñas y porque las tenía un hombre que no es su familiar.

Dijo que la Fiscalía da la autorización para comenzar con una pesquisa y la búsqueda en las carpetas de personas no localizadas, para que se determine si los generales de las menores son manejados de manera pública para encontrar a su familia.

“Afortunadamente los casos de este tipo no son muy frecuentes en este municipio, pero cuando sucede se tiene una colaboración inmediata con la Agencia del Ministerio Público y el DIF de otros Estados con total respeto a los derechos de los niños y los adolescentes”.

Comentó que solo el Agente del Ministerio Público tiene en su poder la ficha con los datos y fotografía de las menores de edad, las cuales se manejan internamente por medio de plataformas que permiten la búsqueda y localización de personas que son rescatadas en otros Estados, con la intención de que sean entregadas de forma segura a sus familiares.