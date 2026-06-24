Yesica Sifuentes urge a buscar apoyo para embarazos no deseados

Tras el hallazgo de un recién nacido abandonado en un contenedor de basura, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora hizo un llamado a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado para que busquen apoyo en las instituciones correspondientes y eviten poner en riesgo la vida de los bebés.

La edil señaló que existen alternativas legales y seguras para quienes no desean o no pueden hacerse cargo de un hijo, además de familias dispuestas a brindarles un hogar. "Hay familias que están esperando ese milagro, esa oportunidad. Si no es su voluntad tenerlos con ellas, que se acerquen a las instancias correspondientes para llevar el proceso como debe de ser y no poner en riesgo la salud ni la integridad de los bebés", expresó.

Sifuentes lamentó el caso registrado en Castaños y destacó que ninguna circunstancia justifica exponer a un recién nacido a situaciones que comprometan su vida.

Acciones de la autoridad

Respecto al bebé localizado en un contenedor, informó que fue personal de Protección Civil quien atendió inicialmente el reporte y, tras confirmar que se trataba de un recién nacido, se activó de inmediato el protocolo de atención. El menor fue trasladado al Hospital Amparo Pape, donde permanece bajo observación médica especializada. De acuerdo con los primeros reportes, presenta alrededor de 36 semanas de gestación y recibe atención en una incubadora.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento mantiene apoyo total para atender las necesidades del menor mientras continúa su recuperación. "Estamos apoyando al cien por ciento en todo lo que nos han solicitado por parte del hospital. Vamos a estar al pendiente de su evolución y de todo lo que se necesite para su atención", afirmó.

Detalles confirmados

Asimismo, reiteró que el municipio colaborará con las autoridades encargadas de la investigación y con las instancias de protección de menores para garantizar el bienestar del recién nacido. Finalmente, señaló que seguirá de cerca el caso y confió en que el bebé evolucione favorablemente en los próximos días.