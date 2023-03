"Yo construyó la Clínica": Piña

FRONTERA COAH-. "Yo construyó la clínica y ustedes la equipan", fueron las palabras que el alcalde dijo al personal directivo del IMSS para que en Frontera haya una clínica de maternidad, comentó que seguirá insistiendo en este caso.

El alcalde Roberto Piña estuvo con Javier Guerrero, director general de unidades médicas familiares del país y aprovechó, le pidió que en Frontera hubiera un área de maternidad porque ya es necesaria.

"Por eso buscará el contacto con la gente de infraestructura médica del IMSS para ver dónde pudiera realizarse pero yo le dije y me dijeron que sí, claro que es un proceso pero vamos a cruzarlo", comentó.

El alcalde mencionó que podría extenderse la clínica 9 ubicada en la Zona Centro o la 85 de la colonia Roma, revisarán con el equipo de infraestructura de salud del IMSS los espacios disponibles para que se realice.

"De entrada sin que sea oficial podría ser a espaldas de la clínica 9 del IMSS ahí pudiera ser un área de maternidad en Frontera, ya e necesario porque la gente de Frontera no nace en Frontera, es sencillo conseguir un hospital particular, pero costaría, mejor que sea un tema de IMSS y que no le cueste a la ciudadanía", comentó.