FRONTERA COAH-. El próximo año habrá elecciones estatales en Coahuila se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024 y en ellas se renovarán los 38 ayuntamiento de México, incluidos Frontera, ante esto el alcalde Roberto Piña fue cuestionado respecto a sí buscaría la reelección y contestó que los tiempos son perfectos.

“Yo no hablo de temas de política en el tiempo que tengo la responsabilidad como presidente municipal, cuando estoy trabajando yo no hablo de política”, comentó.

El alcalde agregó que lo tiempos son perfectos, tendrá que llegarse el tiempo y mientras, uno tiene que respetar, en este momento no tengo ningún comentario al respecto, yo estoy trabajando como presidente municipal.

Dijo que es la responsabilidad que se le brindó por lo que de lunes a sábado lo hace con total plenitud, con toda su fuerza, con todo el coraje y la capacidad, e domingo es otro día y comentó que sí el domingo se quiere hablar de política lo hará.

Indicó que ahorita está enfocado al 100% a la responsabilidad de ser presidente municipal y de cumplir con los ciudadanos que fueron quienes lo llevaron estar donde está.