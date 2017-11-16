14 de diciembre rinde su último informe alcalde de Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz, informó que tras poner a consideración del Cabildo la fecha para la presentación de su Cuarto Informe de Resultados, se determinó efectuar dicho acto el jueves 14 de diciembre próximo.

Dijo que en punto de las 19 horas en el Auditorio Municipal, en la fecha mencionada acudirá a comparecer ante la ciudadanía de Villa Unión, para rendir cuentas acerca de lo realizado durante los cuatro años de su periodo constitucional.

La invitación se hace extensiva a los ciudadanos de todos los sectores del municipio, de las áreas rural y urbana, a presenciar el informe de resultados, mismo que será un recuento de lo realizado durante los cuatro años de Administración.

Será un informe sumamente detallado acerca del manejo de los recursos que la ciudadanía aportó mediante el pago de sus impuestos, además de las partidas gestionadas ante la Federación, expuso el edil.

Todas las obras ejecutadas son importantes, y se puede destacar la instalación de páneles solares para energizar los hogares del ejido Las Blancas, así como las pavimentaciones y el mejoramiento de vivienda en la zona urbana del municipio.