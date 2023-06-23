Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava

Nava, Coah.- Personal del departamento de Obras Públicas, tomaron acciones de bacheo en las principales vialidades de la mancha urbana de Nava, intensificando estos trabajos en la zona Centro de la localidad.

“Todo esto se realiza por indicaciones de la alcaldesa Maria Del Pilar Valenzuela Gallardo, quién siempre busca brindar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos navenses”, indicó José Ángel Guzmán García, coordinador de Planeación, Urbanismo y Servicios Públicos Municipales.

Agregó que durante esta semana se han intensificado los trabajos de bacheo en calles como Arteaga, cruce con Mondragón, Tepic, Ejido y Gral. Farías, avanzando rápidamente para tener mejores vialidades en el municipio.