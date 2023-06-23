Contactanos

Coahuila

Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava

Se atienden las calles Arteaga, cruce con Mondragón, Tepic, Ejido y Gral. Farías.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 junio, 2023 - 09:51 a.m.
Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava
Se beneficiaron diferentes calles de la localidad.

Nava, Coah.- Personal del departamento de Obras Públicas, tomaron acciones de bacheo en las principales vialidades de la mancha urbana de Nava, intensificando estos trabajos en la zona Centro de la localidad. 

“Todo esto se realiza por indicaciones de la alcaldesa Maria Del Pilar Valenzuela Gallardo, quién siempre busca brindar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos navenses”, indicó José Ángel Guzmán García, coordinador de Planeación, Urbanismo y Servicios Públicos Municipales.

Agregó que durante esta semana se han intensificado los trabajos de bacheo en calles como Arteaga, cruce con Mondragón, Tepic, Ejido y Gral. Farías, avanzando rápidamente para tener mejores vialidades en el municipio.

  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava

    Se intensificarán estas acciones de bacheo.

  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava

    A manos del departamento de Obras Públicas.

  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava

    Se beneficiaron diferentes calles de la localidad.

  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava
  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava
  • Abarca obra de bacheo a diferentes vialidades en Nava
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados