Abren convocatoria para “Beca Fuerte” en Nava

Nava, Coah.- Beneficiando económicamente a las familias de Nava en cuanto a educación, se hizo pública la convocatoria Beca Fuerte 2023, la cual busca el evitar la deserción escolar a través del departamento de Desarrollo Social y la coordinación de Educación de la localidad.

La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo dio a conocer que se convocan a los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria; como también a los de nivel medio superior y para alumnos del CAM número 40 de Nava.

“El municipio otorgará un total de 714 becas, el monto para preescolar y CAM será de 500 pesos, para primaria 700 pesos, para secundaria, preparatoria y bachillerato será de mil pesos”, declaró.

Indicó que el recibimiento de documentos se realizará a partir de que se lance la presente convocatoria y estará presente hasta el 4 de septiembre; la entrega de solicitudes será en los planteles educativos, previamente se realizará un análisis de la solicitud por un comité evaluador.

“El comité estará integrado por la presidenta Municipal, coordinador de Educación, SEDESOL, Tesorería Municipal, directores Escuelas y zonas Escolares, las becas serán entregadas el día 14 de septiembre del 2023 y se otorgará una Beca por familia”, detalló.

Explicó que entre los requisitos se encuentra ser alumno regular de una escuela de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, y CAM 40; con residencia en Nava, Coahuila con comprobante de domicilio reciente.

“En los casos de Educación Especial y Preescolar los directores extenderán una constancia con alguna calificación que consta que dentro de sus capacidades tienen buen promedio debido a que en esos niveles no llevan calificaciones. La credibilidad recaerá en la responsabilidad del director o maestro del grupo.

Dijo que el interesado deberá provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor de 2 mil pesos semanales, tener promedio general mínimo de 8.0 y presentar constancia con promedio o calificación ciclo 2022 - 2023; deberá llenar una solicitud de Beca Fuerte 2023 y entregar en la Institución Educativa antes del 4 de septiembre del 2023. No contar con algún otro tipo de Beca Educativa y es necesario entregar copia de la INE y CURP del padre o tutor.