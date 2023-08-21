Abren registro para Reina de Nava 2023

Nava, Coah.- Arrancan los registros para la Reina de Nava 2023 de las Fiestas de San Andrés Apóstol, esto para las jóvenes Navenses de 15 a 22 años de edad, que se realizarán en el departamento de desarrollo social hasta el 8 de septiembre.

“Si eres una joven honesta, sociable, con actitud positiva y grandes valores, anímate a participar en este certamen; recuerden que tendrán al 8 de septiembre para registrarse, ya que para el 15 de septiembre seleccionaremos a las candidatas”, declaró el titular del departamento, Ricardo Armendáriz.

Agregó que cada candidata organizará actividades para recaudar puntos, esto de acuerdo a la calendarización que establecerá el comité organizador, quedando como ganadora la candidata que logre acumular la mayor puntuación, donde cada peso que se junte tendrá como valor un punto.