Académicos “gringos” buscan tumba de Sequoyah

ZARAGOZA, COAH.- Académicos de la Universidad de Oklahoma y de la Universidad de Georgia, arribaron a este municipio, con la intención de indagar sobre el lugar donde se localiza la tumba del indio cherokee de nombre Sequoyah, al suroeste de esta cabecera municipal.

En entrevista, Amanda Cuellar, estudiante de literatura de la Universidad de Oklahoma, explicó que los académicos Joshua Nelson y Leanne Howe, llegaron a este municipio para entrevistarse en primer término con el alcalde Leoncio Martínez Sánchez.

Con el apoyo del primer edil, los investigadores efectuaron un primer recorrido por el antiguo Valle de las Ánimas, sitio de la fundación de Zaragoza, donde se sabe habitó temporalmente el jefe de la Nación Cherokee de México, llamado Sequoyah.

“El profesor Nelson es de origen Cherokee, y está familiarizado con la historia de Sequoyah, por lo que está trabajando en un documental, debido a lo cual le gustaría indagar personalmente sobre la ubicación de su tumba”, mencionó la entrevistada.

Este es un primer viaje al sitio de la tumba, y se realizará otra expedición en mayo del próximo año, con el objeto de afianzar el documental sobre la historia de Sequoyah, cuya sepultura se localiza en el interior de una cueva, en un rancho particular perteneciente al ejido Patiños, al suroeste de este municipio.