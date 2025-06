Acusan privilegios a transportistas por vínculos políticos en Allende

Allende, Coah. – Vecinos de esta localidad denunciaron presuntos privilegios otorgados al empresario del transporte José Luis Saldívar , conocido como "El Gallo de Joluca", quien mantiene varias unidades estacionadas en la vía pública sin contar con un patio autorizado , en aparente violación al reglamento municipal.

Según el ciudadano Román Echeverría , la situación ha persistido sin sanción alguna debido a los supuestos lazos familiares y políticos de Saldívar, a quien identifica como sobrino del alcalde Ricardo Treviño Guevara y como uno de sus principales financiadores de campaña .

"Van a seguir ahí porque no pueden decirle nada al dueño, hasta que no pase un accidente... y aún así no creo que hagan nada", expresó el vecino inconforme.