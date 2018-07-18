Al 100% se mantiene servicio de agua potable

Allende, Coah.- Mantiene Simas-Allende calidad y cantidad de servicio del agua potable en la población, afirmó ayer la gerente general de la para-municipal Meztli Puente Guanajuato.

Con el apoyo del presidente municipal Antero Alvarado Saldívar, se ha estado trabajando en los diferentes sectores del municipio, donde en estas fechas de canícula, bajaba presión del vitallíquido.

Meztli Puente Guanajuato, señaló que diferentes cuadrillas de Simas-Allende, llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, logrando realizar asimismo cambios en diferentes sectores, permitiendo que, en esta temporada de calores, no baje la presión en las zonas donde años atrás se tenía graves problemas de falta de agua potable.

Simas-Allende, sigue trabajando al 100%, y como muestra están las obras que se han realizado en beneficio de los allendenses, que, en estas fechas de canícula, la presión sigue igual, o mejor, ya que damos un servicio de calidad y cantidad.