Alcalde electo prepara toma de protesta

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde electo de este municipio, Sergio Cárdenas Chapa, inició los preparativos de cara a la toma de protesta del Ayuntamiento 2018, que se realizará en una fecha aún por definir el próximo mes de diciembre.

En entrevista, el munícipe electo dijo que se busca la mejor fecha para realizar este acto protocolario, al cual se habrá de invitar a la ciudadanía en general, y en ese marco se hará la presentación de quiénes integrarán su equipo de colaboradores.

“Será una reunión solemne, en la cual nos habremos de comprometer con los habitantes de nuestro municipio, a trabajar incansablemente para cristalizar los proyectos que planteamos en campaña”, indicó el entrevistado.

Será después de la segunda semana del mes de diciembre próximo, cuando tenga verificativo la ceremonia de toma de protesta de Sergio Cárdenas Chapa y su Cabildo, quienes asumirán funciones el 1 de enero de 2018.

Reiteró el edil electo que está por definirse la fecha y el lugar para tan trascendental evento, por lo que en su momento se dará a conocer públicamente, a fin de contar con la presencia de la ciudadanía de todos los sectores.