Alcalde renuncia al PAN y se afilia a MORENA

MORELOS, COAH.- Después de varios años de militar como miembro activo de Acción Nacional, partido político que lo llevó a la Presidencia Municipal de su municipio Morelos Coahuila, Juan Gabriel Garza Calderón, renuncia a su militancia política y se afilia al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador.

Aprovechando el fin de semana, el actual alcalde de Morelos, Juan Gabriel Garza Calderón viaja a la ciudad de México, donde se reúne en la sede de su partido blanquiazul y hace entrega del documento oficial de la renuncia, por motivos personales a su militancia del PAN.

Juan Gabriel Garza Calderón, primer edil morelense, señaló ayer que su renuncia se debe a que siempre mantuvo firme su compromiso del PAN para la ciudadanía coahuilense, pero en política no hay nada escrito, y se dice una cosa, pero la realidad se hacen muchas cosas más, en las cuales no está de acuerdo.

Tras presentar su renuncia al PAN, el alcalde morelense se registra en la sede nacional de Morena, apoyando al 100% el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.