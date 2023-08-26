Alista Allende fiestas patrias

Allende, Coah.- El alcalde Pepe Díaz Gutiérrez dio a conocer que se encuentran preparando los festejos para el mes patrio, pintando a partir de este fin de semana el municipio de Allende con los colores verde , blanco y rojo.

“El próximo viernes 15 de septiembre se llevará a cabo el tradicional grito de independencia al filo de las 11 de la noche y así culminaremos el protocolo con la presentación estelar del artista Lalo Mora, y algunos grupos musicales más”, declaró.

De igual manera, invitó a toda la ciudadanía a participar en estas fiestas patrias, continuando con el desfile de independencia el sábado 16 de septiembre en el lugar y horario de costumbre.