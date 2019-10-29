Alistan programación en Allende

ALLENDE, COAH. - Dando inicio con un desfile de catrinas en lugar conocido como “la Curva”, a partir de las 18 horas dará inicio el programa que se tiene formulado para la celebración del día de muertos realizado por la administración municipal, a cargo de Antero Alvarado Saldívar, en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura.

Un programa muy completo lleno de tradición es el que se tiene preparado con el inicio del desfile que finalizará en la plaza principal, para posteriormente disfrutar de una cartelera artística con bailables con grupos de danza locales de diferentes planteles educativos.

También se llevará a cabo el concurso de catrinas vivientes y cerrarán la jornada con la mega ofrenda que se ha estado estructurando desde estas fechas con las fotografías de los familiares finados, a quienes se les rendirá tributo por la noche llena de tradiciones mexicanas.