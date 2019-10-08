Allende, sede de Congreso Agrario

ALLENDE, COAH. - El municipio de Allende fue sede del vigésimo séptimo Consejo Estatal Agrario donde se abren las mesas de trabajo para diagnosticar el desarrollo del crecimiento productivo en el campo, además de exponer la serie de problemáticas que se han presentado en las últimas fechas tras la sequía que ha azotado al Estado, que obliga a los productores a presentar iniciativas que al término del orden del día se canalizan al Congreso para su revisión.

Encabezado por el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez en representación del presidente del Consejo Estatal, el gobernador constitucional de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, abrió sesión del consejo para dar pie a escuchar a centenares de comisiones rurales que se dieron cita a este recinto, ver y proponer las posibles soluciones a este impacto económico que generó la desaparición de muchos programas económicos en apoyo al campo al inicio de esta Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el recorte del 30% en el presupuesto federal para el apoyo al sector rural representa un faltante de más de 60 mdp que obligó al Gobierno Estatal buscar formas de apoyar a los productores tras este descalabro en los recursos destinados al campo.

Cabe hacer mención que, si los legisladores federales no revisan exhaustivamente el presupuesto para programas en apoyo en el campo, el 2020 será desastroso para todos y se ve un futuro no muy alentador, aun cuando el Gobierno estatal ya se prepara para este impacto con recursos propios, muy a pesar de los problemas climatológicos y de sequía que vive Coahuila.

La desaparición de la asistencia técnica de SAGARPA ahora convertida en SEDER, así como la Comisión Nacional Forestal que se encuentra en cero pesos y la ausencia casi total de CONAZA, Comisión Nacional de Zonas Áridas entre otras que representan una desaparición de un 40% de apoyos para el campo.