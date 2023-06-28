Amadrina Laura Saldívar a graduados del “Leona Vicario”

Allende, Coah.- Amadrina a la generación del Jardín de Niños “Leona Vicario”, la presidenta honoraria del DIF Municipal Laura Cristina Saldívar Hernández, a quienes felicitó y exhortó a seguir estudiando y cumpliendo sus sueños.

“Este es su primer logro de tantos que van a tener, espero que se sientan muy contentos de esto, los exhorto a que se mantengan así, que cosechen sus logros y mantengan esas ganas por el estudio que es lo mejor que pueden hacer en esta vida, para cumplir sus metas”, indicó Saldívar Hernández.

La directora del Jardín de Niños, María Teresa Castillo Galindo por su parte, agradeció la presencia y el respaldo que han recibido del parte del ayuntamiento, reiterando el apoyo que se ha esta realizando al sector educativo de Allende.